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Severstal yeni depo yatırımıyla haddelenmiş mamul üretimini artıracak

Perşembe, 20 Mart 2025 15:14:27 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal tarafından yapılan açıklamaya göre, üretici, bağlı kuruluşu Cherepovets Iron and Steel Works'teki (CherMK) Mill 2000 haddehanesinde üretilen ürünleri saklamak için yeni bir depo inşa etmeyi ve bu yatırımla tesisin yıllık haddelenmiş mamul üretimini 7 milyon mt'a çıkarmayı hedefliyor.

Severstal Rusya Çelik Birimi Genel Müdürü Evgeny Vinogradov, Mill 2000 haddehanesinin CherMK'in en fazla sıcak haddelenmiş mamul üreten birimi olduğunu ve yılda 6 milyon mt'dan fazla haddelenmiş mamul üretimi gerçekleştirdiğini, bunun da tesisin inşaat, makine mühendisliği ve enerji sektörüne yönelik üretiminin %65'ine denk geldiğini belirtti. Vinogradov, “2024 yılında rulo sarma ekipmanının inşasını tamamladık ve tesisimizin fırınlarını yenilemeye devam ediyoruz. Tüm bunlar, nihai mamul üretimimizi büyütmekle birlikte üretim verimliliğini artırmamızı sağlayacak. Yeni tesis, müşterilerimiz için ek tonajlarda ürün depolamamıza, işlememize ve sevk etmemize olanak tanıyacak,” dedi. 


Etiketler: Yassı Ürünler Rusya BDT Çelik Üretimi Severstal 

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