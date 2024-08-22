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Severstal talepteki yükseliş doğrultusunda galvanizli sac üretimini artırdı

Perşembe, 22 Ağustos 2024 14:33:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi Severstal, Z450 ve Z600 kalite galvanizli sac üretim hacminin ithalata olan bağımlılığı azaltmak isteyen yerel alıcılardan gelen talepteki artış doğrultusunda bu yılın ilk yarısında dörde katlandığını belirtti.

Yapılan açıklamada, her iki yüzeyinde 42 mikron kalınlığında yüksek çinko kaplama bulunan ürünün yüksek dirençli olduğu ve sanayi bölgeleri ile kara yolları gibi yüksek korozif ortamların inşasında kullanıma uygun olduğu ifade edildi. Ayrıca ürünün yüksek dayanımlı olmasının uygulandığı alanlarda operasyonel güvenliği sağladığı da vurgulandı.


Etiketler: Kaplamalı Galvanizli Yassı Ürünler Rusya BDT Çelik Üretimi Severstal 

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