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Severstal BAE geniş çaplı boru pazarına girdi

Pazartesi, 04 Ocak 2021 16:35:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya’nın önde gelen çelik üreticisi gruplarından biri olan Severstal, çelik birimi Izhora Pipe Mill’in, BAE merkezli Abu Dhabi National Oil Company’nin (ADNOC) geniş çaplı boru tedarikçisi olduğunu açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Izhora Pipe Mill’in 20-56 inç çapında, X80’e kadar mukavemet kalitesine sahip, iç ve dış kaplamalı geniş çaplı boru çeşitleri ADNOC’un gereksinimlerini karşılıyor ve inşaat projelerinde kullanılabilir.

Severstal’in Enerji Sektörü Satış Müdürü Alexander Semyonov, “Bu niteliği kazanmak, Körfez İşbirliği ülkelerindeki varlığımızı genişletmemize ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin son derece rekabetçi pazarındaki projelere katılmamıza olanak sağlıyor. Yüksek hidrojen sülfür içerikli petrolün taşınması için kullanılan büyük çaplı borular da dahil olmak üzere ADNOC’un boru ürünleri tüketim hacminin yılda 250.000 mt’a kadar çıkacağını tahmin ediyoruz,” dedi.


Etiketler: BDT  Rusya  borular  boru  |  benzer haberler »


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