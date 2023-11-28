Sciamarelli: AB’de çelik üretimi ve tüketimi düşmeye devam ediyor

Salı, 28 Kasım 2023 14:45:48 (GMT+3) | İstanbul

28 Kasım Salı günü İstanbul’da 600’e yakın katılımcıyla gerçekleşen 18. SteelOrbis Çelik Konferansı “Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar”da konuşan EUROFER Ekonomik Araştırma ve Piyasa Analizi Direktörü Alessandro Sciamarelli, Almanya istisna olmakla birlikte AB genelinde bir resesyon ihtimalinin tamamen ortadan kalktığını söyleyerek gayrisafi milli hasılaya yönelik Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan büyüme beklentisinin 2023 yılı için %0,6, 2024 yılı için %3,5 seviyesinde olduğunu belirtti. AB ekonomisinin savaş, enflasyon ve yüksek faiz oranları gibi jeopolitik gelişmeler ve aşağı yönlü risklerden etkilenmeye devam ettiği görülüyor. Sciamarelli, son açıklanan ekonomik göstergelerin genel beklentilerin kötüleştiğine işaret ettiğini ifade ederken parasal sıkılaşma politikasının önümüzdeki aylarda sanayi sektörü görünümünü etkilemeye devam edeceğini söyledi.

Çelik tüketen sektörlere yönelik gelişmeleri paylaşan EUROFER yetkilisi, başlıca çelik kullanan sektörlerden gelen siparişlerin, yüksek enerji fiyatları ve savaştan kaynaklı kesintilere rağmen 2022 yılında güçlü kaldığını ancak 2023 yılında kötüleşen beklentilerle birlikte keskin bir zayıflama gösterdiğini ifade etti. 2023 yılının Ekim ayında sadece otomotiv sektöründen gelen siparişlerin pozitif hareket kaydettiği görüldü. Sciamarelli’nin paylaştığı verilere göre çelik tüketen sektörlerdeki üretim 2023 yılının ikinci çeyreğinde yavaşlamaya devam etti. Beklendiği üzere inşaat sektöründen gelen siparişler, 2023 yılında faiz sebebiyle konut sektöründe görülen aşağı yönlü hareket sonucunda negatif bir seyir izledi. Öte yandan otomotiv sektörü ise son beş çeyrekte toparlanma kaydetti ancak 2024 yılı için düşüş bekleniyor.

AB’deki çelik üretimine bakıldığında Sciamarelli, ham çelik üretiminin 2022 yılında savaşın ve enerji krizinin etkisiyle %11 gibi keskin düşüş göstererek 136 milyon mt’a gerilediğini 2023 yılında ise %3,5 civarında bir düşüş beklendiğini söyledi. Bununla birlikte bölgedeki görünür çelik tüketiminin 2022 yılının ilk çeyreğinden itibaren gözle görülür bir yavaşlama içinde olduğu, bu aşağı yönlü hareketin 2023’ün sonuna kadar devam etmesinin beklendiğini ifade etti. EUROFER, görünür çelik tüketiminin 2023 yılında %5,2 düşüş göstermesini, 2024 yılında ise %7,6 artmasını bekliyor. EUROFER yetkilisi, AB’nin üçüncü ülkelerle olan çelik ticareti dengesinin geçtiğimiz 6 yıl boyunca negatifte seyrettiğini ve ticaret açığının 2022 yılında 12 milyon mt’a ulaştığını, AB’nin net nihai çelik ithalatçısı haline geldiğini belirtti.

AB’deki sınırda karbon düzenleme mekanizması uygulamasının geçiş dönemi konusunda değinen Sciamarelli, birçok teknik detayın henüz netleşmediğini ifade ederek, bu uygulamanın şu an için öngörülemeyen ticari sonuçları hissedilecek olsa da bunun “ticari bariyer” olarak değil çevresel bir önlem olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.