Yuan Wenjiong: Zayıf iç piyasa talebi ve konut sektöründeki zorluklar Çin çelik piyasasını olumsuz etkiliyor

Pazartesi, 29 Nisan 2024 15:19:10 (GMT+3) | İstanbul

28-30 Nisan tarihlerinde Berlin’de gerçekleşen SteelOrbis 2024 Bahar Konferansı & 90. IREPAS Toplantısı’nda Dao Fortune CEO’su Yuan Wenjiong Çin çelik sektörünün dinamiklerini geniş bir şekilde ele alan sunumunda küresel uzun mamul piyasasındaki kritik değişiklikler odağında Çin'in yerel çelik tüketimini, ihracatını ve üretim dinamiklerini etkileyen faktörlerden bahsetti. Wenjiong ayrıca AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) ile hammadde piyasasındaki fiyat eğilimleri gibi dış faktörlerin etkisine dikkat çekti.

Wenjiong Çin çelik piyasasının ilk çeyrekte ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldığını ve Çin Yeni Yılı sonrasında yerel talepte istikrarlı bir düşüş görüldüğünü belirtti. Çin piyasasının Ocak ayına pozitif beklentilerle başlamasına rağmen özellikle Şubat ve Mart ayları olmak üzere sonraki aylarda sürekli bir düşüş trendi gözlendi ve Ocak-Mart döneminde inşaat demiri talebi yıllık bazda %24 geriledi. Ciddi fiyat dalgalanmalarının olduğu bu aşağı yönlü trend ancak Nisan ayında yerini istikrara bıraktı. Öyle ki üretim düşük seviyelerinde kalırken stoklar iyi seviyelerde yer aldı.

Bu yılın ilk çeyreğinde Çin’in çelik ihracatının 6,06 milyon mt artarak yıllık bazda %30,7 gibi kayda değer bir yükseliş gösterdiğini ifade eden Wenjiong, "Bu beklenmedik artış, genel talebi destekleyen ve zorlu piyasa koşullarında yerel fiyatları yükselten önemli bir gösterge oldu. İhracattaki güçlü performansın devam etmesi sonucu Nisan ayı rakamlarının da yüksek olmasını bekliyoruz,” dedi. Çin’in bu yılki ihracatına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Wenjiong, ihracatın çoğunlukla yassı ürünlerden oluşmak üzere toplam 90 milyon mt’un üzerinde olmasını beklediklerini ifade etti. Çin’de hükümetin KDV’siz çelik ihracatına yönelik başlattığı incelemeyle ilgili olarak ise ihracatın biraz azalabileceğini ancak çok fazla düşüş beklemediğini söyledi.

Öte yandan Wenjiong, çelik piyasasında yaşanan zorlukların Çin ile sınırlı kalmadığını, başlıca pazarlarda küresel çelik talebinin durgun seyrettiğini belirtti. Hindistan'daki seçimler ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin yanı sıra ekonomik belirsizlikler de piyasadaki gerilemenin daha geniş bir alana yayılmasına neden oldu.

Çin iç piyasasındaki gerileme trendinin başlıca sebebi konut sektöründe kötüleşen şartlar oldu. Öyle ki bu yılın ilk çeyreğinde ülkede yeni ev satışları yıllık bazda %19'un üzerinde düşüş kaydetti. Bu gerileme inşaat demiri piyasasına da yansıdı ve halihazırda zayıf olan talebin daha da gerilemesine neden oldu. Ayrıca altyapı yatırımlarındaki artışın başta kamu inşaatlarında olmak üzere yavaşlaması piyasa görünümünü olumsuz etkiledi.

Önümüzdeki döneme yönelik beklentilerini paylaşan Wenjiong, piyasayı canlandıracak çok yönlü bir çözümün ana hatlarını çizerek, "Altyapı projelerini desteklemek için özel tahvillerin ihracının hızlandırılması kritik bir öneme sahip. Bu strateji aynı zamanda kritik sektörler için mali destek ve ekipman yenilemeleri için teşvikler sağlayacak," diye açıkladı. Öte yandan Wenjiong’a göre ultra uzun vadeli özel hazine tahvillerinin de plana dahil edilmesi, kentsel-kırsal entegrasyon ve bölgesel koordinasyon alanlarında çelik talebini artırabilir.

Ancak tüm bu planların ortasında, Çinli çelik üreticileri için ciddi bir engel teşkil eden AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması yer alıyor. Yeşil çelik üretimine geçiş zorunluluğu, sıcak briketlenmiş demir ve hidrojen gibi alternatif girdi mamul ihtiyacını beraberinde getiriyor. Ancak Wenjiong, piyasadaki belirsizliğin bu yöntemlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini olumsuz etkilediğini ve sonuç olarak sektörün ilerleyişine gölge düşürdüğünü ifade etti.