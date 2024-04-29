Alexander Gordienko: Çin’in çelik ihracatı tekrar 2015 yılındaki rekor seviyelere çıkabilir

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28-30 Nisan tarihlerinde Berlin’de gerçekleşen SteelOrbis 2024 Bahar Konferansı & 90. IREPAS Toplantısı’nda İspanya merkezli CELSA Group İhracat Direktörü Alexander Gordienko, olumsuz tahminlere rağmen küresel ekonominin halen istikrarlı bir büyüme kaydettiğini, hem 2024 yılı hem de 2025'te gayri safi milli hasılanın %3,2'lik bir artış göstermesinin beklendiğini söyledi. Özellikle Avrupa’da normalde güçlü olan ekonomiler düşük bir performans gösterirken Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerin tahminlerin üzerinde bir performans kaydetmesi sayesinde AB’de ekonomik büyümenin çok düşük seviyelerinden toparlanması bekleniyor. Gordienko, ABD’nin ciddi bir enflasyonla karşı karşıya olduğuna, Çin ekonomisinin ise konut sektöründeki gerilemeyle mücadele ettiğine dikkat çekti. Gordienko’ya göre Çin'de yerel talebin zayıf kalması nedeniyle ihracat büyümenin başlıca desteği olacak, bu da beraberinde ticari önlem risklerini getirebilir. Diğer yandan gelişmekte olan ülkeler, Çin ile ABD arasındaki ticari gerilimlerden faydalanarak güçlü bir performans sergiliyor.

Çelik üretimine bakıldığında Gordienko, worldsteel rakamlarına göre bu yılın ilk çeyreğinde küresel çelik üretiminin düştüğünü aktardı. Öyle ki üretimin Çin, Japonya, ABD, Güney Kore ve AB'de düşüş kaydederken Brezilya'da %6, Hindistan'da %9,7, İran'da %16,3 ve Türkiye'de %28,4 gibi bir ciddi artış kaydetmesi dikkat çekti.

2023 yılında küresel uzun mamul tüketimi, 2021'deki pik seviyesine göre %5,3 azaldı. 2024 yılında ise bir önceki yıla göre 12 milyon mt gerileyerek %0,5'lik bir düşüş göstermesi bekleniyor. Tüketiminde 2023 yılında en çok düşüş görülen ürün filmaşin olurken, 2024 yılında söz konusu tüketimin 8 milyon mt daha azalması bekleniyor.

Gordienko, Eylül ayındaki son konferanstan bu yana çelik fiyatlarının sabit kaldığını ve değişen talep ile hammadde fiyatlarına çok yavaş tepki verdiğini ifade etti. Kapasite kullanım oranlarının çok düşük olduğunu, küçük bölgesel pazarların oluştuğunu ve bunların da vergi ile kotalarla korunduğunu belirtti. İnşaat demiri fiyatlarının gidişatına da değinen Gordienko, 2023 yılının çelik üreticileri için zorlu geçtiğini, 2024 yılının ise daha da zorlu olacağını ve talebin 2025'e kadar toparlanmayacağını belirterek, “Talep ancak çok olumlu gelişmeler yaşanırsa toparlanabilir, fakat ne yazık ki şimdilik iyi bir haber yok,” dedi.

Çin hükümetinin KDV'siz ihracata yönelik inceleme başlattığını hatırlatan Gordienko, bu hamlenin ihracatta birkaç aylığına geçici bir yavaşlamaya neden olsa da Çin’in zayıf iç piyasa koşullarında başlıca desteği olacak ihracata devam etmenin bir yolunu bulacağını ifade etti. Bu yılın Mart ayında Çin 9,9 milyon mt çelik ihracatı gerçekleştirdi ve bu da tüm yıl için 103 milyon mt civarında bir ihracat kaydedileceğine işaret ediyor. Bu yılın ilk çeyreğindeki ihracat tonajlarına bakıldığında Çin’in ihracatta 2015 yılının rekor seviyelerine tekrar ulaşması bekleniyor.