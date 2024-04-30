IREPAS üreticiler komitesi: Düşük talep ve Çin’in ihracatı küresel piyasa üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor

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28-30 Nisan tarihlerinde Berlin’de gerçekleşen SteelOrbis 2024 Bahar Konferansı & 90. IREPAS Toplantısı’nda IREPAS başkanı ve aynı zamanda üreticiler komitesi başkanı Murat Cebecioğlu, katılımcılarla belirli pazarlardaki mevcut durumu paylaştı. Körfez bölgesinde büyük altyapı projeleri sayesinde ticaret açısından daha iyi bir görünüm olduğunu, Mısır'da ise döviz kuru sorununun büyük ölçüde çözülmesi sonucu piyasa koşullarının iyileştiğini ancak Süveyş Kanalı krizinin halen sorun teşkil ettiğini söyledi. Ayrıca bazı AB pazarlarında ekonominin toparlandığı ve enflasyonun kontrol altına alındığını, bazılarında ise talebin halen oldukça düşük olduğunu ifade etti.

Konferansın başlıca gündem maddesi olan Çin konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cebecioğlu, Çin’in ihracatının piyasayı kesinlikle olumsuz etkileyeceğini ve 2015 yılındaki yüksek seviyelerine ulaşacağını fakat bu kez korumacılık önlemleri nedeniyle ihracat pazarlarının sayısının sınırlı olduğunu ve rekabet etmesinin zorlaşacağını ifade etti. Çin'in dışında Malezya, Endonezya ve Vietnam'ın da yoğun bir şekilde ihracat yaptığını ve birbirleriyle rekabet ettiklerini aktardı. Bunun diğer tedarikçileri de etkileyeceğini belirten komite başkanı, küresel piyasadaki başlıca uzun çelik ihracatçılarından biri olan Türkiye'nin halihazırda bundan etkilendiğini söyledi. Çin’in ihracatı, talebin zaten çok düşük seyrettiği Avrupa’yı ve özellikle kuzey bölgelerini de olumsuz etkiliyor.

Avrupa’ya ihracat yapan diğer çelik üreticileri ise Çin ile olan rekabetinin yanı sıra kota önlemleriyle uğraşmak zorunda kalıyor. Cebecioğlu, AB'nin kota uygulamasını yüksek ihtimalle iki yıl daha uzatacağını ve bu yıl Körfez ülkeleri ile Kuzey Afrika gibi yeni tedarikçilerden dolayı bölgeye satış yapmanın daha zor olacağını, gelecek yıl ise ticaretin iyileşeceğini söyledi.

Komite başkanı, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye’de çelik üreticilerinin üretimlerini artırmayı nasıl başardıklarına dair bir soruya yanıt vererek, ilk çeyreğin satışlar açısından geçen yılın aynı dönemine kıyasla çok daha iyi olduğunu söyledi. Öyle ki yeni kota döneminin başlaması Türk çelik üreticilerine satışlarını artırma fırsatı verdi ve üreticiler söz konusu dönemde bölgeye kayda değer tonajda satış yapmayı başardı. Türkiye'nin geçen yıl depremlerle büyük hasar alan güney bölgesindeki inşaat çalışmalarına ilişkin yorum yapan Cebecioğlu, “Bölgede inşaat faaliyetleri halihazırda başladı ve ortaya çıkan çelik talebinden çoğunlukla oradaki üreticiler faydalanıyor. Bu durum, ihracat çok düşük olduğu için üreticilere biraz rahatlık sağlıyor. Ayrıca projeler devlet tarafından desteklendiği için finansman sorunu olmuyor,” dedi.