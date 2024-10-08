Federacciai: Karbonsuzlaşmanın sanayisizleşmeye dönüşme riski var

8 Ekim tarihinde Milano’da düzenlenen SteelOrbis İtalya Forum 2024 konuşmacılarından İtalyan Çelik Üreticileri Birliği Federacciai Başkanı Antonio Gozzi, İtalya ve Avrupa çelik sektörünün karşı karşıya olduğu kritik sorunlara dikkat çekerek sözlerine başladı. Çelik sektörünün döngüsel olduğunu ve jeopolitik belirsizlikler ile yüksek faiz oranları gibi birçok faktörün talepte yarattığı düşüşün arz fazlasına yol açtığını söyledi.

Gozzi, bu iki etkenin Avrupa çelik sektörünün karbonsuzlaşma faaliyetlerini de olumsuz etkilediğini ifade etti. İlk oturumda konuşan Paolo Sangoi’nin açıklamalarına katılmadığını belirten Gozzi, “Hepimizin iklim değişikliği için çalışması gerektiğini düşünüyorum. Ancak Yeşil Mutabakat’ın Avrupa’da uygulanma şeklinin daha fazla analiz edilmesi gerekiyor. Özellikle alınan önlemler, etki analizi ve maliyet-fayda analizini göz önünde bulundurmuyor. Bu şekilde karbonsuzlaşmanın sanayisizleşmeye dönüşme riski var ve bu, Avrupa için felaket olur,” şeklinde konuştu.

Federacciai yetkilisi, bu durumun sebebini entegre çelik üretim tesislerinin kapatılmasının otomotiv sektörü açısından çok önemli olan ve elektrik ark ocağı teknolojisiyle üretilmeyen yassı mamul kalitesinin üretiminin kesintiye uğrayacak olması olarak açıkladı. Dolayısıyla sıkıntı yaşayan Avrupa otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu bu ürünü çoğunlukla Asya, Japonya, Çin ve Güney Kore’den, yani otomotiv sektöründe rekabet eden ülkelerden ithal etmek zorunda kaldığına dikkat çekti.

Önümüzdeki 5 ila 10 yıllık süre zarfında Avrupa çelik sektöründe yapısal anlamda büyük yatırımlar yapılmayacağını belirten Gozzi, çelik sektörü için kısa vadeli tahminde bulunmanın zor olduğunu dile getirdi. Ancak çelik üretiminin karbondan arındırılmasının küresel bir mesele olması sebebiyle asıl kritik konunun hurda sektörü olduğunun, yaklaşık 2030 yılına kadar elektrik ark ocaklı üretim oranının %25’ten %43’e çıkacağının, dolayısıyla hurdanın daha stratejik ve kritik hale geleceğinin altını çizdi. Gozzi, 60’tan fazla ülkenin ihracatı kontrol altına almak için önlemler getirdiğini ve bu nedenle Federacciai’nin hurdanın korunması gereken kritik hammadde sınıfına sokulması gerektiği çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Bir diğer sorunun ise İtalya’da yerel hurda fiyatlarının ithal hurda fiyatlarının çok üzerinde olması ve bu kadar çok elektrik ark ocağının nasıl besleneceği sorusu olduğunu aktardı. Gozzi, çözüm yolunun doğrudan indirgenmiş demir (DRI) teknolojisi gibi durmasına rağmen bu teknolojinin özellikle büyük kapsamlı yatırımlar gerektirmesi sebebiyle Avrupa’da çokça tartışıldığını söyledi. DRI’ın yüksek fırından kaynaklı karbon salımını yarı yarıya azaltmasına rağmen karbon nötr olmamasından ötürü tesis yatırımının yanında karbon yakalama teknolojisine de yatırım yapılması gerektiğini ve buna bir de DRI’ın temel enerji kaynağı olan doğal gaz maliyetlerinin de eklendiğini vurguladı.

Gozzi, öncelikli hedefin tüm kaynakların Taranto’nun yeniden faaliyete geçirilmesine yoğunlaştırılması olduğunu düşündüğünü ve bu sayede yeniden en az 6-7 milyon mt üretim yapan tesis haline gelebileceğini kaydetti.

Son olarak ticaret politikalarına değinen Gozzi, Avrupa’nın Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’na (NAFTA) katılmayarak hata yaptığını ve bu nedenle ihracat açısından kârlı bir pazarın önünü kapattığını söyleyerek sözlerini tamamladı.