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Sarda Energy and Minerals’ın net kârı dördüncü çeyrekte %15 arttı

Pazartesi, 26 Mayıs 2025 15:58:46 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint entegre çelik üreticisi Sarda Energy and Minerals Limited’ın (SEML) net kârı 2024-25 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) yıllık %14,74 artışla 1,08 milyar INR (12,73 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam satış geliri yıllık %40,19 artışla 12,3 milyar INR (144,57 milyon $) olarak bildirildi.

2024-25 mali yılının tamamında SEML’in net kârı yıllık %33,80 artışla 6,99 milyar INR (82,86 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Aynı mali yılda şirketin pelet üretimi yıllık %1 819.000 mt olarak açıklarken, satışları ise yıllık %3 düşüşle 501.000 mt olarak gerçekleşti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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