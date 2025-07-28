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SAIL’in konsolide net kârı 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde %800’den fazla arttı

Pazartesi, 28 Temmuz 2025 16:10:58 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’ın (SAIL) konsolide net kârı 2025-26 mali yılının birinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) yıllık %800’den fazla artarak 7,44 milyar INR (86,04 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin konsolide satış geliri yıllık %8 artışla 260 milyar INR (3 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

SAIL Başkanı Amarendu Prakash, “Hükümetin çelik ithalatına getirdiği koruma vergilerinin desteğiyle faaliyet verimliliğimiz iyileşti, nakit akışımız arttı ve yerel satışlarımız güçlendi,” dedi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Sail 

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