SAIL’in konsolide net kârı 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde %800’den fazla arttı

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’ın (SAIL) konsolide net kârı 2025-26 mali yılının birinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) yıllık %800’den fazla artarak 7,44 milyar INR (86,04 milyon $) seviyesinde yer aldı.
Söz konusu çeyrekte şirketin konsolide satış geliri yıllık %8 artışla 260 milyar INR (3 milyar $) seviyesinde kaydedildi.
SAIL Başkanı Amarendu Prakash, “Hükümetin çelik ithalatına getirdiği koruma vergilerinin desteğiyle faaliyet verimliliğimiz iyileşti, nakit akışımız arttı ve yerel satışlarımız güçlendi,” dedi.