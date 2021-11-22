Samarco’nun pelet üretimi Mariana felaketi öncesi kapasitesinin %54’üne ulaştı

Pazartesi, 22 Kasım 2021 11:01:42 (GMT+3) | Sao Paulo

Vale ile BHP Billiton’ın ortak girişimi Brezilyalı pelet üreticisi Samarco’nun toplam pelet üretimi, bu yılın Ocak-Eylül döneminde, 5,8 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu üretim hacmi, 2015 yılında, 19 kişinin hayatını kaybetmesine ve şirketin üretimine ara vermesine neden olan Mariana felaketi öncesindeki üretim kapasitesinin %54’üne denk geliyor. 2015 yılının Ocak-Eylül döneminde, pelet üretimi 10,7 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Samarco, pelet üretiminin, yıl sonuna kadar 8 milyon mt seviyesine çıkmasını bekliyor.