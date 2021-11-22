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Samarco’nun pelet üretimi Mariana felaketi öncesi kapasitesinin %54’üne ulaştı

Pazartesi, 22 Kasım 2021 11:01:42 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Vale ile BHP Billiton’ın ortak girişimi Brezilyalı pelet üreticisi Samarco’nun toplam pelet üretimi, bu yılın Ocak-Eylül döneminde, 5,8 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu üretim hacmi, 2015 yılında, 19 kişinin hayatını kaybetmesine ve şirketin üretimine ara vermesine neden olan Mariana felaketi öncesindeki üretim kapasitesinin %54’üne denk geliyor. 2015 yılının Ocak-Eylül döneminde, pelet üretimi 10,7 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Samarco, pelet üretiminin, yıl sonuna kadar 8 milyon mt seviyesine çıkmasını bekliyor.


Etiketler: madencilik  pelet  Brezilya  hammaddeler  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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