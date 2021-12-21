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Samarco bu yılın sonuna kadar 7,7 milyon mt pelet üretecek

Salı, 21 Aralık 2021 11:23:50 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Vale ile BHP Billiton’ın ortak girişimi Brezilyalı pelet üreticisi Samarco, bu yılın sonuna kadar 7,7 milyon mt pelet üretmeyi hedeflediğini belirtti.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında, faaliyetlerine yeniden başlayan şirketin küresel pelet ihracat piyasasındaki pazar payı %7 seviyesine yükseldi. Samarco, demir cevheri barajının çökmesi sonucu 19 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 2015 yılının Kasım ayında faaliyetlerine ara vermişti.

Demir cevheri barajı faciasından önce Samarco’nun üretimi, pelet ihracatının %20’sini oluşturuyordu. Şirket, 7,7 milyon mt üretim hedefinin ise toplam üretim kapasitesinin %26’sını oluşturmasını beklediğini belirtti.

Samarco, başta Asya olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA), Amerika ve Avrupa bölgelerine şimdiye kadar 71 pelet sevkiyatı yaptığını bildirdi.


Etiketler: madencilik  hammaddeler  Brezilya  pelet  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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