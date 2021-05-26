SAM 2,1 milyar $’lık demir cevheri projesi için savcılıkla anlaşmaya vardı

Çarşamba, 26 Mayıs 2021 09:49:29 (GMT+3) | Sao Paulo

Çinli Honbridge Holdings’in sahibi olduğu Sul Americana de Metais (SAM), Minas Gerais eyaletine bağlı Grão Mogol şehrinin yakınlarında yer alan 2,1 milyar $’lık demir cevheri projesini devam ettirmek için eyalet savcılığıyla taahhütname imzaladı.

Eyalet savcılığı tarafından yapılan açıklamada, taahhütnameyle birlikte şirketin, projeye yönelik öneri sunması beklenen çevre değerlendirme raporlarını finanse etmesi gerekiyor. Şirketin ayrıca, projenin sonuçlarından haberdar olmaları için ilgili topluluklarla halka açık görüşmeler yapması gerekiyor.

Minas Gerais eyaletine bağlı Grão Mogol, Padre Carvalho, Fruta de Leite, Josenópolis ve Salinas şehirlerini kapsayan proje yıllık 27-30 milyon mt demir cevheri üretmeyi hedefliyor. Bununla birlikte, açık ocak ve sulu taşıma hattını da kapsıyor.