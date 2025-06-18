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Salzgitter ve Volvo Cars geri dönüşüm odaklı ortaklık kuruyor

Çarşamba, 18 Haziran 2025 17:10:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, İsveçli otomotiv üreticisi Volvo Cars ile geri dönüşüm odaklı bir ortaklık kuracağını bildirdi. Volvo Cars’ın Olofström’de bulunan karoser üretim fabrikasına halihazırda yüksek kaliteli yassı mamul tedarik eden çelik üreticisi, 2026 yılında çelik tesisi için söz konusu fabrikadan büyük tonajda hurda temin edecek.

Olofström fabrikasından çıkan hurda, Salzgitter Flachstahl GmbH’deki çelik üretiminde kullanılacak ve üründe kalite kaybı olmayacak.

Salzgitter İsveç’e yassı mamul tedarikini tek vagonlu bir sistemle olmak üzere demir yoluyla gerçekleştiriyor. Gelecekte Volvo Cars’a tedarik edilecek çelik ve oradan temin edilecek hurda, kısa transit süreleri ve maksimum kapasite kullanımıyla doğrudan ve hızlı bir servis konseptiyle nakledilecek. İki tesis arasındaki yaklaşık 700 kilometrelik mesafeye rağmen ağır yükleri taşıyabilen güçlü ve birbiriyle uyumlu lokomotiflerin yanı sıra çekiş için %100 yeşil elektrik kullanımı sayesinde düşük emisyonlu bir nakliye sistemi oluşturulacak.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Salzgitter 

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