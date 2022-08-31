Salzgitter Norveçli Norsk Stål’a düşük karbonlu kalın levha tedarik edecek

Çarşamba, 31 Ağustos 2022 15:56:04 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, bağlı kuruluşu Ilsenburger Grobblech GmbH ile Norveç merkezli çelik distribütörü Norsk Stål’ın bir tedarik anlaşması imzaladığını açıkladı.

Buna göre, Ilsenburger Grobblech, Norsk Stål’a düşük karbonlu kalın levha tedarik edecek. Ton başına 0,65 ton karbon ayak izine sahip olan levhalar, %90 geri dönüştürülmüş hurda kullanılarak elektrik ark ocağında üretilecek.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Ağustos ayının başında Ilsenburger Grobblech GmbH ile İspanya merkezli rüzgar türbini üreticisi GRI Renewable Industries rüzgar türbinlerinde düşük karbonlu çelik ürünlerin kullanımı için yenilikçi bir ortaklık anlaşması imzalamıştı.