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Salzgitter Katar’daki boru hattı projesi için boru tedarik edecek

Cuma, 22 Ocak 2021 15:49:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, uluslararası ticari bağlı kuruluşu Salzgitter Mannesmann International GmbH’in Katar’daki büyük bir boru hattı projesi için 160.000 mt boyuna kaynaklı boru ve boru dirseği tedarik edeceğini açıkladı.

Boyuna kaynaklı borular, Salzgitter ve Dillinger’ın Muelheim’da bulunan ortak girişimi EUROPIPE GmbH tarafından üretilecek. Boru dirsekleri, Salzgitter Mannesmann Grobblech GmbH’in boru bükme tesisinde üretilecek.

Boru ve boru dirseklerinin üretimi 2021 yılının başında başlayacak.


Etiketler: üretim  Salzgitter  boru  Orta Doğu  Katar  borular  |  benzer haberler »


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