Salzgitter düşük karbonlu çelik üretimi programı için ilk elektrik ark ocağını sipariş etti

Perşembe, 25 Ağustos 2022 11:17:22 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, denetim kurulunun SALCOS® - Salzgitter Düşük Karbonlu Çelik Üretimi programının ilk aşamasına yönelik 723 milyon €’luk yatırımı onaylamasının ardından İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies’e ilk elektrik ark ocağı siparişini verdiğini açıkladı.

Karbonsuz çelik üretilmesini sağlayacak olan ilk elektrik ark ocağı, yıllık yaklaşık 1,9 milyon mt ham çelik kapasitesine sahip. Ham çelik daha sonra mevcut tesis kullanılarak rafine edilecek, slablara dökülecek, haddelenecek ve işlenecek.

2024 yılının sonunda inşa edilecek elektrik ark ocağının 2025 yılının sonunda üretime başlaması planlanıyor.