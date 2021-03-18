Salzgitter 2020 yılı için zarar açıkladı, 2021 yılı için kâr bekliyor

Perşembe, 18 Mart 2021 14:38:58 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group 2020 yılı için Corona virüsü nedeniyle 194,4 milyon € vergi öncesi zarar açıkladı. Şirket 2019 yılında 253,3 milyon € vergi öncesi zarar açıklamıştı.

Salzgitter söz konusu dönemde satış gelirlerinin bir önceki yıl kaydedilen 8,5 milyar €’ya kıyasla düşüş göstererek 7,1 milyar € olduğunu bildirdi. Bu düşüş, satış hacmi ve fiyatlardaki gerilemeden kaynaklandı.

2020 yılında şirket yıllık %8,7 düşüşle 6,03 milyon mt ham çelik üretti.

Şirketin CEO’su Heinz Jörg Fuhrmann, “Karşılaştığımız büyük zorluklara rağmen, şirketimizin nakit akışını sürdürebildik, Salzgitter’deki 3 No’lu sıcak daldırma galvanizleme hattı ve Ilsenburg’daki yeni ısıl işlem hattı olmak üzere stratejik önem taşıyan iki büyük projede çalışmalarımıza devam edebildik ve karbon salımını sıfıra indirme hedefimizi “Rüzgar Hidrojeni Salzgitter”, “Yeşil Endüstriyel Hidrojen 2.0” ve “Yeşil Şerit Çelik” projelerini uygulayarak ilerlettik. Dolayısıyla 2020 mali yılı Salzgitter için kayıp bir yıl değildi. Tam tersine bizim için önümüzdeki hedeflerin üstesinden gelebilmenin bir güvencesi oldu,” dedi.

2021 yılı için şirket, satış gelirlerinin 8,5 milyar € seviyesinde yer almasını ve 150-200 milyon € arasında vergi öncesi kâr açıklamayı beklediğini bildirdi.