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SAIL: ABD’nin vergileri ticaret akışını değiştirecek, Hindistan ithalatta artış riskiyle karşı karşıya

Perşembe, 03 Nisan 2025 12:38:21 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan'ın devlete bağlı çelik üreticisi SAIL'in Başkanı Amarendu Prakash, ABD'nin ithalat vergilerini artırmasının küresel ticaret akışını değiştirebileceğini ve Hindistan'ı çelik ithalatına karşı daha savunmasız hale getirebileceğini söyledi.

Prakash, uzun yıllardır çeliğin Asya ülkelerinden ABD ve Avrupa'ya ihraç ediliyor olması nedeniyle Trump’ın kararının ticarete farklı bir yön vereceğini, ayrıca Avrupa'dan da ABD'ye çelik ihracatı olduğunu ve vergilerin yürürlüğe girmesiyle bu ülkelerden yapılan ihracatın sürdürülemez hale gelebileceğini ifade etti.

Hindistan’ın ABD’ye olan çelik ihracatının zaten yüksek tonajda satış yapılmadığı için çok fazla etkilenmeyeceğini belirten Prakash, durumun iç piyasayı etkileyebileceğini söyleyerek, “Bu karar Avrupa'ya ihracat yapan Çin, Güney Kore ve Japonya gibi Asya ülkelerinde üretilen çeliğin serbest kalacağı ve dünyanın diğer bölgelerine satılacağı anlamına gelecek. Bu, Hindistan’a da yansıyabilir,” dedi. 

ABD’nin kritik öneme sahip çelik ürün ve bileşenler için bir üretim zinciri oluşturmasının zaman alacağını söyleyen Prakash, böyle bir hazırlık kısa vadede tamamlanamayacağı için ülkede fiyatların yükseleceğini ve üretimi olmayan ürünlerin ithal edilmeye devam edeceğini ifade etti. 


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Üretim 

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