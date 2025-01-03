Hindistan ithalatı sınırlamak için tüm çelik ürünleri kalite kontrol uygulamasına dahil edecek

Hindistan hükümeti bu yıl içerisinde 1.000 adet çelik ürünü daha zorunlu kalite kontrol uygulamasına tabi tutacağını açıkladı. Böylece ülkede tüketilen tüm çelik ürünler uygulama kapsamında olacak ve bu durum ithalata yönelik vergisiz bir önlem işlevi görecek.

Şu anda halihazırda 1.376 çelik kalitesi uygulamaya tabi tutuluyor.

Bu kapsamda Hindistan Standartları Bürosu (BIS) tarafından belirlenen standartlara uymayan ürünlerin üretimi, satışı, depolanması, ticareti ve ithal edilmesi yasak. Bu yasağın ihlal edilmesi halinde hükümet, hem para cezası hem de hapis cezası uyguluyor.

Hükümetin yeni kararı, hızla artan ve yerel çelik sektörü için tehdit oluşturan ithalata karşı vergisiz bir tedbir olarak yorumlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir yetkili, “Ülkede kullanılan tüm çelik ürünleri kalite standartlarına uygun hale getirmeyi ve düşük kaliteli çeliğin piyasaya girmesini önlemeyi amaçlıyoruz. Bu, ithalatı düzenlemeye ve bir yandan yerel sektörün rekabetçiliğini korurken diğer yandan sürdürülebilir bir kalite getirmeye yönelik vergisiz bir önlem,” dedi ve artan ithalat karşısında hem vergili hem vergisiz tedbirlerin alınmasının daha etkili bir strateji olduğunu ifade etti.

Bununla birlikte Çelik Bakanlığı, nihai mamullere uygulanan ithalat vergisinin şu anki %7,5'ten %15'e yükseltilmesini istiyor. Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR) ise %25 oranında koruyucu vergi uygulanması amacıyla ithalat soruşturmalarına devam ediyor.