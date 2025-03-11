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Rourkela Steel Mill’in sıcak rulo sac üretimi Nisan-Şubat döneminde %8,3 arttı

Salı, 11 Mart 2025 15:21:19 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) bağlı kuruluşu Rourkela Steel Plant’in (RSP) sıcak rulo sac üretimi 2024-25 mali yılının Nisan-Şubat döneminde yıllık %8,3 artışla 913.292 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde RSP’nin 3 No’lu sinterleme tesisi 3.382.691 mt sinter üreterek 2022-23 mali yılında kaydedilen 3.377.805 mt’dan sonra en yüksek üretimini yapmış oldu.

Ayrıca şirketin yeni levha tesisi 843.856 mt levha üretimi gerçekleştirerek Nisan-Şubat dönemindeki en iyi performansını gösterdi.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Üretim Sail 

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