Rourkela Steel Mill’in sıcak rulo sac üretimi Nisan-Şubat döneminde %8,3 arttı

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) bağlı kuruluşu Rourkela Steel Plant’in (RSP) sıcak rulo sac üretimi 2024-25 mali yılının Nisan-Şubat döneminde yıllık %8,3 artışla 913.292 mt seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde RSP’nin 3 No’lu sinterleme tesisi 3.382.691 mt sinter üreterek 2022-23 mali yılında kaydedilen 3.377.805 mt’dan sonra en yüksek üretimini yapmış oldu.
Ayrıca şirketin yeni levha tesisi 843.856 mt levha üretimi gerçekleştirerek Nisan-Şubat dönemindeki en iyi performansını gösterdi.