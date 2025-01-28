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Saarstahl Rail, Fransa’nın ulusal demir yolu işletmecisine düşük karbonlu ray tedarik edecek

Salı, 28 Ocak 2025 12:19:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman uzun mamul üreticisi Saarstahl’ın Fransa’daki bağlı kuruluşu Saarstahl Rail, düşük karbonlu ray tedariki için Fransa’nın ulusal demir yolu işletmecisi SNCF Réseau’dan en az 1 milyar €’luk sipariş aldığını duyurdu. Ancak sipariş miktarını paylaşmadı.

SNCF Réseau’nun önümüzdeki altı yıl boyunca Saarstahl Rail’den düşük karbonlu ray temin ederek karbon salımını en az 1 milyon mt azaltacağı ve yerel demir yolu ağının karbonsuzlaşmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Avrupa’nın karbonu azaltılmış ray üretimi yapan tek üreticisi Saarstahl Rail, Saarstahl Ascoval’in elektrik ark ocağında ürettiği ray çeliğini kullanarak ray üretimi gerçekleştiriyor. Söz konusu rayların emisyonları, geleneksel yöntemler kullanılarak üretilen rayların %70 altında.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Karbonsuzlaşma 

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