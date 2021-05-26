Rusya hurda ihracat vergisini 70€/mt’a çıkaracak

Çarşamba, 26 Mayıs 2021 17:17:26 (GMT+3) | İstanbul

Rus yetkililer, hurda ihracat vergisini 45€/mt’dan 70€/mt’a çıkarmaya karar verdiklerini açıkladı. Daha önce verginin 90€/mt’a kadar çıkabileceği konuşuluyordu. Yapılan açıklamada, “Vergi, yüzde olarak oranı gümrük değerinin %5’te kalacak. Bununla birlikte, ürünün gümrük değerinin düşük gösterilmesini engellemek için minimum vergi seviyesi 70€/mt’a çıktı,” ifadelerine yer verildi. Kararın 25 Mayıs’ta alındığı ve piyasanın resmi belgeyi beklediği belirtiliyor. Yine de, yeni düzenlemenin ne kadar süre geçerli olacağına dair bit netlik yok, ancak çoğu piyasa oyuncusu söz konusu verginin Haziran sonu itibarıyla 180 günlük bir süre için geçerli olacağına inanıyor. Bazı kaynaklar, yeni vergi oranının eski vergi oranı olan 45€/mt’un süresinin dolacağı Temmuz sonu itibarıyla yürürlüğe girmesinin daha mantıklı olacağını düşünüyor.

Söz konusu değişiklik, küresel piyasada hurda fiyatlarında belirgin artış görülmesinin bir sonucu olarak, yerel çelik üreticileri tarafından ihtiyaç duyulan hurda hacimlerinin garanti edilmesi için yapıldı. SteelOrbis’in görüştüğü bir kaynak, “Bu durum ihracatı tabii ki etkileyecek ve fiyat belirlerken yerel üreticilerin eli daha güçlü olacak. Ancak, küresel piyasanın durumuna bağlı olarak, vergi oranının artması bazı dönemlerde hurda toplamanın azalmasına sebep olabilir,” dedi.