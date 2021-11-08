Russel Metals ABD’li servis merkezini devralacak

Pazartesi, 08 Kasım 2021 11:16:50 (GMT+3) | San Diego

Toronto merkezli Russel Metals, Boyd Metals’ı (Boyd) 110 milyon $ karşılığında devralmak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu. Satın alma işleminin dördüncü çeyrekte tamamlanması bekleniyor.

Fort Smith (Arkansas), Little Rock (Arkansas), Joplin (Missouri), Oklahoma City (Oklahoma) ve Tyler’da (Teksas) servis merkezleri bulunan Boyd’un ürün portföyünde, paslanmaz dahil çelik ürünleri, alüminyum ve diğer ilgili ürünler yer alıyor. Katma değerli işleme faaliyetleri hizmeti de veren şirketin satış gelirleri, 30 Eylül tarihinde sona eren on iki aylık dönemde 244 milyon $ ve düzenlenmiş AVFÖK’ü ise 39 milyon $ seviyelerinde yer aldı.