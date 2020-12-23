Rus TMK Macaristan’a boru sevkiyatı yapmaya başlayacak

Çarşamba, 23 Aralık 2020 15:55:35 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli boru üreticisi TMK, Macaristan’a ilk boru sevkiyatını yapacağını açıkladı. TMK, şirketin Rusya merkezli bağlı kuruluşu TMK-INOX tarafından üretilen 9,2 mt küçük çaplı paslanmaz çelik boru satacak.

Macar müşteri, yüksek mukavemetli dayanıklı paslanmaz çelik ve alüminyum ürünlerinin depolanması, toptan ve perakende satışında uzmanlaşmış özel bir distribütör.

TMK’nın Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vladimir Oborsky, “Bu sevkiyatlar, Avrupa pazarında yeni bir birinci kalite ürün olan ısı değiştiriciler için yüksek kaliteli paslanmaz çelik borunun piyasaya sürüldüğünü gösteriyor. Macar ortaklarımızın TMK ürünlerinin avantajlarından memnun kalacaklarına ve pazardaki varlığımızı genişletmeye devam edeceğimize inanıyoruz,” dedi.