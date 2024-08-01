Rio Tinto’nun net kârı ve satış geliri ilk yarıda yükseldi

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket söz konusu yılın ilk yarısında, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 5,11 milyar $ net kâra kıyasla 5,8 milyar $ net kâr elde etti. Aynı dönemde şirketin konsolide satış geliri yıllık %0,7 artışla 26,8 milyar $ seviyesine yükseldi, AVFÖK’ü ise yıllık %3 artışla 12,09 milyar $ oldu.

Şirketin 2024 yılı demir cevheri sevkiyat tahmini hava ve piyasa koşullarına bağlı olmak üzere 323-338 milyon mt aralığında yer almaya devam etti.

İlk yarıdaki finansal performansını tutarlı ve istikrarlı olarak değerlendiren Rio Tinto, büyümeye yönelik yatırımlarını hızlandırdığını belirtti.