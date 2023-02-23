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Rio Tinto’nun net kârı artan enerji ve hammadde fiyatları nedeniyle 2022’de düşüş gösterdi

Perşembe, 23 Şubat 2023 10:55:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto 2022 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket söz konusu dönemde bir önceki yıl kaydedilen 21,09 milyar $ net kâra kıyasla artan enerji ve hammadde fiyatları ile yüksek enflasyonun etkisiyle 12,42 milyar $ net kâr elde etti. Aynı dönemde şirketin konsolide satış gelirleri yıllık %12,5 düşüşle 55,55 milyar $ seviyesine geriledi, AVFÖK’ü ise yıllık %30,3 düşüşle 26,27 milyar $ oldu.

Söz konusu yılda Rio Tinto’nun Kapsam 1 ve 2 karbon emisyonları 2018 yılına kıyasla %7 düşüşle 30,3 milyon mt oldu. Şirket emisyonlarını 2025 yılına kadar %15 ve 2030 yılına kadar %50 azaltmayı hedefliyor.

Şirketin 2023 yılı demir cevheri sevkiyat tahmini 320-335 milyon mt aralığında yer alıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Mali Sonuçlar Rio Tinto 

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