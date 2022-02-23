Rio Tinto’nun net kârı ve satış gelirleri artan fiyatlar sayesinde 2021’de yükseldi

Çarşamba, 23 Şubat 2022 11:57:24 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto 2021 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket söz konusu yılda bir önceki yıl kaydedilen 9,77 milyar $ net kâra kıyasla artan fiyatlar sayesinde 21,09 milyar $ net kâr elde etti. Aynı dönemde şirketin konsolide satış gelirleri yıllık %42,3 artarak 63,49 milyar $ seviyesine yükseldi, AVFÖK’ü ise yıllık %57,8 artışla 37,72 milyar $ oldu.

2021 yılında 7,4 milyar $ seviyesinde kaydedilen sermaye harcamasının 2022 ve 2023 yıllarında 9-10 milyar $ arasında olmasını bekliyor. Şirketin 2022 yılı demir cevheri sevkiyat tahmini yeni madenlerin devreye alınmasına ve hızlandırılmasına bağlı olarak 320-335 milyon mt aralığında yer alıyor.

Rio Tinto’nun İcra Başkanı Jakob Stausholm, “Yeni stratejimizle Rio Tinto’nun karbondan arındırılmış bir dünyada başarılı olması için yeni bir yön belirledik. İyi konumlandırılmış bir portföyümüz var ve önümüzdeki yıllarda güçlü talep görecek emtialara yatırım yapmayı hedefliyoruz,” dedi.