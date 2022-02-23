﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Rio Tinto’nun net kârı ve satış gelirleri artan fiyatlar sayesinde 2021’de yükseldi

Çarşamba, 23 Şubat 2022 11:57:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto 2021 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket söz konusu yılda bir önceki yıl kaydedilen 9,77 milyar $ net kâra kıyasla artan fiyatlar sayesinde 21,09 milyar $ net kâr elde etti. Aynı dönemde şirketin konsolide satış gelirleri yıllık %42,3 artarak 63,49 milyar $ seviyesine yükseldi, AVFÖK’ü ise yıllık %57,8 artışla 37,72 milyar $ oldu.

2021 yılında 7,4 milyar $ seviyesinde kaydedilen sermaye harcamasının 2022 ve 2023 yıllarında 9-10 milyar $ arasında olmasını bekliyor. Şirketin 2022 yılı demir cevheri sevkiyat tahmini yeni madenlerin devreye alınmasına ve hızlandırılmasına bağlı olarak 320-335 milyon mt aralığında yer alıyor.

Rio Tinto’nun İcra Başkanı Jakob Stausholm, “Yeni stratejimizle Rio Tinto’nun karbondan arındırılmış bir dünyada başarılı olması için yeni bir yön belirledik. İyi konumlandırılmış bir portföyümüz var ve önümüzdeki yıllarda güçlü talep görecek emtialara yatırım yapmayı hedefliyoruz,” dedi.


Etiketler: Rio Tinto  hammaddeler  Avustralya  mali sonuçlar  Okyanusya  demir cevheri  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

17 Şub

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Ocak ayında %5,6 düştü

Son Tarihli İlgili Haberler

15 Şub

BHP Billiton’ın satış geliri 2021-22 mali yılının ilk yarısında %26,9 arttı

Son Tarihli İlgili Haberler

11 Şub

BHP Billiton LNG yakıtlı gemilerle sera gazı salımını azaltacak

Son Tarihli İlgili Haberler

27 Oca

Hyundai Steel’in net kârı 2021’de yükseldi, küresel çelik talebinin artması bekleniyor

Son Tarihli İlgili Haberler

26 Oca

Fortescue demir cevheri sevkiyatlarını mali yılın ilk yarısında %3 artırarak yarıyıl rekoru kırdı