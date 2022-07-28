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Rio Tinto’nun net kârı ve satış gelirleri ilk yarıda düştü, demir cevheri sevkiyat tahmini değişmedi

Perşembe, 28 Temmuz 2022 10:09:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto, bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket söz konusu yılın ilk yarısında, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 13,06 milyar $ net kâra kıyasla 9,41 milyar $ net kâr elde etti. Aynı dönemde şirketin konsolide satış gelirleri yıllık %10 düşüşle 29,77 milyar $ seviyesine yükseldi, AVFÖK’ü ise yıllık %25,8 düşüşle 15,59 milyar $ oldu.

Şirketin 2022 yılı demir cevheri sevkiyat tahmini hava ve piyasa koşullarına bağlı olmak üzere 320-335 milyon mt aralığında yer almaya devam etti. 

Öte yandan, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket Haziran ayında Pilbara bölgesinde bulunan Gudai-Darri madenini devreye almıştı.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Üretim Mali Sonuçlar Rio Tinto 

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