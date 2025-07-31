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Rio Tinto’nun net kârı ve satış geliri 2025’in ilk yarısında geriledi

Perşembe, 31 Temmuz 2025 13:38:35 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket söz konusu yılın ilk yarısında, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 5,8 milyar $ net kâra kıyasla 4,53 milyar $ net kâr elde etti. Aynı dönemde şirketin konsolide satış geliri 26,8 milyar $ seviyesinde yatay seyrederken, AVFÖK’ü ise yıllık %4,5 düşüşle 11,55 milyar $ oldu.

Şirketin 2025 yılı demir cevheri sevkiyat tahmini hava ve piyasa koşullarına bağlı olmak üzere 323-338 milyon mt aralığında yer almaya devam etti.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Mali Sonuçlar Rio Tinto 

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