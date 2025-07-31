Rio Tinto’nun net kârı ve satış geliri 2025’in ilk yarısında geriledi

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket söz konusu yılın ilk yarısında, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 5,8 milyar $ net kâra kıyasla 4,53 milyar $ net kâr elde etti. Aynı dönemde şirketin konsolide satış geliri 26,8 milyar $ seviyesinde yatay seyrederken, AVFÖK’ü ise yıllık %4,5 düşüşle 11,55 milyar $ oldu.

Şirketin 2025 yılı demir cevheri sevkiyat tahmini hava ve piyasa koşullarına bağlı olmak üzere 323-338 milyon mt aralığında yer almaya devam etti.