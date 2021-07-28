﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Rio Tinto’nun net kârı ilk yarıda arttı, demir cevheri sevkiyat tahmini değişmedi

Çarşamba, 28 Temmuz 2021 12:39:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto, bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirket söz konusu yılın ilk yarısında, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 3,45 milyar $ net kâra kıyasla 13,06 milyar $ net kâr elde etti. Aynı dönemde şirketin konsolide satış gelirleri yıllık %70,8 artarak 33,08 milyar $ seviyesine yükseldi, AVFÖK’ü ise yıllık %118,2 artışla 21,04 milyar $ oldu.

Şirketin ilk yarıdaki kâr payı hisse başına 5,61$ seviyesinde yer aldı. 

Şirket, sermaye harcamasına yönelik tahminini ise değiştirmedi. Bu yılın ilk yarısında 3,34 milyar $ seviyesinde kaydedilen sermaye harcamasının 2021 ve 2022 yıllarında hala yaklaşık 7,5 milyar $ olmasını bekliyor. Şirketin, 2021 yılı demir cevheri sevkiyat tahmini 325-340 milyon mt aralığında yer almaya devam etti. 

Rio Tinto’nun İcra Başkanı Jakob Stausholm, “Corona salgınının oluşturduğu baskıların devam etmesi karşısında gerçekleştirilen hükümet teşvikleri, arzın kısıtlı olduğu bir zamanda ürünlerimize gelen güçlü talebi artırarak birçok fiyatta önemli bir artışa neden oldu. Birinci sınıf varlıklarımızın faaliyetlerini ve ürün tedarikini güvenli bir şekilde devam ettirmeye odaklandık,” dedi.


Etiketler: mali sonuçlar  Avustralya  Okyanusya  Rio Tinto  demir cevheri  hammaddeler  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

29  Tem

ArcelorMittal ilk yarıda net kâr elde ederek 2008’den bu yana en güçlü yarıyıl performansını gösterdi
16  Tem

Rio Tinto’nun demir cevheri üretimi ve sevkiyatları birinci yarıda hafifçe düştü
09  Tem

Rio Tinto, düşük karbon salımı yapan çelik değer zincirine geçiş için POSCO ile mutabakat anlaşması imzaladı
06  Tem

Pembroke, Olive Downs koklaşabilir taş kömürü madeni projesi için kredi aldı
30  Haz

Demir cevheri fiyatlarının 2022’nin sonunda 100$/mt’un altına düşmesi bekleniyor