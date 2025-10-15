Resonac Graphite ve Hydnum Steel çelik üretiminde verimliliği ve sürdürülebilirliği artıracak

Japonya merkezli grafit elektrot üreticisi Resonac Graphite, elektrik ark ocağı bazlı çelik üretiminde sürdürülebilirliği ve operasyonel güvenliği artırmak amacıyla İspanyol çelik üreticisi Hydnum Steel ile iş birliğine gittiğini duyurdu. İş birliği, teknolojik inovasyon ve çevresel sorumluluğu bir araya getirerek çelik sektörünü daha güvenli, verimli ve düşük karbonlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Anlaşmanın tüm detayları henüz açıklanmamış olsa da İspanya basınında çıkan haberlere göre şirketler şu alanlara odaklanacak:

Hydnum Steel ’in elektrik ark ocağı bazlı faaliyetleri için yüksek performanslı ultra yüksek güçlü grafit elektrot tedariki.

Üretim verimliliği ve güvenliğini artırmak için gelişmiş optimizasyon teknolojilerinin uygulanması.

Gelişmiş teknolojilerle enerji optimizasyonu

İş birliği kapsamında Resonac Graphite, 2023 yılında kurduğu bağlı kuruluşu AMI Automation’ın uzmanlığından yararlanacak. AMI, elektrik ark ocaklarında enerji verimliliğini artırmaya ve emisyonları azaltmaya yönelik çözümler geliştiriyor.

Ayrıca söz konusu şirketlerin, ortak Ar-Ge çalışmaları, pilot testler ve yeni ocak teknolojilerinin Hydnum Steel tesislerinde uygulanması seçeneklerini de araştırdığı öğrenildi.