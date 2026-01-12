 |  Giriş 
ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları 2025’in Kasım ayında %8 düştü

Pazartesi, 12 Ocak 2026 10:25:38 (GMT+3)

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen 6.978.354 mt’a kıyasla %8 düşüş ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 6.134.961 mt’a kıyasla %4,6 artışla 6.417.115 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

2025’in Ocak-Kasım döneminde ABD’li çelik tesislerinden yapılan sevkiyatlar 2024’ün aynı döneminde kaydedilen 72.115.584 mt’a kıyasla %5 artarak 75.748.772 mt oldu.

2025 yılında yapılan sevkiyatlar, 2024 yılının aynı döneminde kıyasla soğuk sac için %3 düşüş ve sıcak sac için %1 artış yaşandığını gösteriyor. Aynı dönemde korozyona dayanıklı sac sevkiyatlarının ise %4 yükseldiği görülüyor.


