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Qarmet önümüzdeki beş yıl içerisinde büyük ölçekli yatırım yapmayı planlıyor

Salı, 10 Haziran 2025 14:11:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Eski adıyla ArcelorMittal Temirtau olarak bilinen Kazakistan merkezli çelik üreticisi Qarmet, önümüzdeki beş yıl içinde faaliyetlerine 3,5 milyar $ yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Toplam yatırımın 300 milyon $’ı kömür madenlerinin güvenliğinin artırılmasına ayrılırken, kalan miktar ise modernizasyon çalışmaları ve çevre programlarına harcanacak. Ayrıca şirket, yer altı gazı tahliye ve metan kontrol prosedürlerini uygulamaya da başladı. Bununla birlikte Qarmet, BDT ülkelerinde olmayan ürünleri üretmeyi ve bu sayede küresel piyasadaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Qarmet Yönetim Kurulu Üyesi Zaure Zaurbekova, “Piyasa son derece rekabetçi olmaya devam ediyor. Hemen yanımızda hem tüketici hem de rakip olarak Rusya piyasası var. Yaptırımların ardından Rus çelik üreticileri, Orta Asya piyasalarına giriş yaptı. Şirketimiz, yıllık 10-12 milyon mt çelik üretimi yapan şirketlerle rekabet etmek zorunda. Yine de üretim maliyetlerinin düşmesi sayesinde Qarmet, çelik piyasasındaki varlığını artırmaya başladı,” dedi.

Öte yandan son bir yıl içerisinde şirket, çelik üretimini %15 ve pik demir üretimini ise %12 artırabildi.


Etiketler: Kazakistan BDT Çelik Üretimi Yatırım 

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