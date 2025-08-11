 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Kazakistan...

Kazakistan merkezli Qarmet Temirtau'da yeni bir döküm ve haddeleme kompleksi inşa edecek

Pazartesi, 11 Ağustos 2025 14:44:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre eski adıyla ArcelorMittal Temirtau olarak bilinen Kazakistan merkezli çelik üreticisi Qarmet, Temirtau’da son teknoloji bir döküm ve haddeleme kompleksi inşa etmek üzere 700 milyon $ yatırım yapacak. Bu proje, ülkenin metalürji sektörü için önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor ve Orta Asya'da türünün ilk örneği olması planlanıyor.

Bölgesel çelik üretimini artıracak yüksek teknolojili tesis

2027 yılına kadar devreye alınması planlanan kompleks, yeni nesil teknolojiler kullanarak yılda 4 milyon mt’a kadar yüksek kaliteli yassı mamul üretecek. Bu ürünler arasında petrol ve gaz, nükleer enerji ve mühendislik gibi temel sektörlere özel olarak tasarlanmış yüksek kaliteli ürünler yer alacak.


Etiketler: Yassı Ürünler Kazakistan BDT Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Çin çıkışlı levha fiyatları yatay seyrini sürdürüyor

11 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yerel soğuk rulo sac fiyatları hafifçe yükselse de talep halen zayıf

11 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan yerel sıcak rulo sac fiyatları hafif yükseldi, görünüm temkinli

11 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 11 Ağustos 2025

11 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de yerel yassı mamul fiyatları vergilerden kaynaklı belirsizliklerin azalmasıyla düşüşünü sürdürdü

11 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 2025 yılının 28 Temmuz-4 Ağustos döneminde geriledi

11 Ağu | Çelik Haberler

Romanya’da yassı mamul spot fiyatları yatay seyrederken, Liberty Galați’nin durumu halen belirsiz

08 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de galvanizli ve soğuk rulo sac fiyatları, zayıf talep ve sıcak rulo sac için düşüş beklentileri nedeniyle ...

08 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Küresel sıcak rulo sac piyasasına bakış: Mevsimsel durgunluk fiyat artışlarına rağmen talebi baskılıyor

08 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel boyalı sac fiyatları yukarı yönlü hareket etti

08 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis