Kazakistan merkezli Qarmet Temirtau'da yeni bir döküm ve haddeleme kompleksi inşa edecek

Basında çıkan haberlere göre eski adıyla ArcelorMittal Temirtau olarak bilinen Kazakistan merkezli çelik üreticisi Qarmet, Temirtau’da son teknoloji bir döküm ve haddeleme kompleksi inşa etmek üzere 700 milyon $ yatırım yapacak. Bu proje, ülkenin metalürji sektörü için önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor ve Orta Asya'da türünün ilk örneği olması planlanıyor.

Bölgesel çelik üretimini artıracak yüksek teknolojili tesis

2027 yılına kadar devreye alınması planlanan kompleks, yeni nesil teknolojiler kullanarak yılda 4 milyon mt’a kadar yüksek kaliteli yassı mamul üretecek. Bu ürünler arasında petrol ve gaz, nükleer enerji ve mühendislik gibi temel sektörlere özel olarak tasarlanmış yüksek kaliteli ürünler yer alacak.