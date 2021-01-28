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POSCO’nun satışları zayıf talep nedeniyle 2020’de düştü

Perşembe, 28 Ocak 2021 11:54:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), 2020 yılına ilişkin konsolide mali sonuçlarını açıkladı. Söz konusu yılda POSCO Corona virüsünden etkilenen piyasa faaliyetlerinin yavaşlaması nedeniyle yıllık %38 düşüşle 2,40 trilyon KRW (2,14 milyar $) faaliyet kârı açıkladı. Söz konusu dönemde, şirketin nihai mamul satışları zayıf talep nedeniyle yıllık %4,7 düşüşle 34,27 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ancak şirketin satış hacmi, yüksek katma değerli ürün satışlarının artmasıyla söz konusu yılın ikinci yarısından itibaren arttı.

2020 yılında şirketin geliri yıllık %10,2 düşüşle 57,79 trilyon KRW (51,63 milyar $) olurken, net kârı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %10,1 düşüşle 1,78 trilyon KRW (1,59 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, POSCO’nun ham çelik üretimi, düşük siparişlerden dolayı esneyen faaliyetler ve Gwangyang’da bulunan 3 No’lu yüksek fırının yenilenmesi nedeniyle 2019 yılına kıyasla %5,4 düşüşle 35,93 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

POSCO’nun 2021 yılı için ham çelik üretim beklentisi 37,8 milyon mt seviyesinde, nihai mamul satışlarının beklentisi 35,3 milyon mt seviyesinde yer alıyor. POSCO ayrıca gelirinin 2021 yılında 59,4 trilyon KRW olmasını bekliyor.


Etiketler: ham çelik  G. Kore  çelik üretimi  Güneydoğu Asya  POSCO  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


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