POSCO’nun faaliyet kârı tayfuna bağlı duruş ve düşük talep nedeniyle 2022’de düşüş gösterdi

Pazartesi, 30 Ocak 2023 13:59:04 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO) 2022 yılına ilişkin konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda POSCO, Eylül ayında gerçekleşen tayfundan dolayı Pohang çelik tesisindeki faaliyetlerin dört aylık süreyle askıya alınması ve zayıf talep nedeniyle 2021 yılında kaydedilen 9,24 trilyon KRW faaliyet kârına kıyasla 4,85 trilyon KRW (3,94 milyar $) faaliyet kârı açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin geliri yıllık %11 artışla 84,75 trilyon KRW (68,95 milyar $) olurken, net kârı ise geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 7,19 trilyon KRW’ya kıyasla 3,56 trilyon KRW (2,9 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Geçtiğimiz yıl POSCO’nun ham çelik üretimi sel baskını nedeniyle yıllık %10,5 düşüşle 34,22 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin nihai mamul satışları üretimin azalmasıyla yıllık %9,3 düşüşle 32,14 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Pazarlama Birimi Yöneticisi Eom Gichen, “Ukrayna’daki savaş ve yarı iletken çip arzındaki sıkıntılar gibi küresel tedarik zincirinde görülen sorunlar talepteki toparlanmayı sınırlamaya devam edecek,” dedi.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere bu ay şirket sel baskınından 135 gün sonra Pohang çelik tesisindeki 17 haddehanenin onarım çalışmalarını tamamlandı.