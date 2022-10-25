POSCO’nun geliri ve net kârı sel baskını nedeniyle üçüncü çeyrekte düştü

Salı, 25 Ekim 2022 14:26:41 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO) bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin faaliyet kârı ikinci çeyreğe kıyasla %56,1 düşüşle 920 milyar KRW (639,02 milyon $) seviyesinde yer aldı. Üçüncü çeyrekte şirketin geliri çeyreklik bazda %8 düşüşle 21,15 trilyon KRW (14,69 milyar $) olurken, net kârı ise sel baskını ve zayıf talep nedeniyle ikinci çeyreğe kıyasla %67,1 düşüşle 592 milyar KRW (411,27 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde POSCO’nun ham çelik üretimi Gwangyang tesisindeki 4 No’lu yüksek fırında gerçekleştirilen yenileme çalışmaları nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla %3,7 artışla ve sel baskını sonucunda yıllık %8,6 düşüşle 8,86 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirketin nihai mamul satışları bir önceki çeyreğe kıyasla %4,1 ve yıllık %12,4 düşüşle 7,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.