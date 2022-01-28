POSCO’nun faaliyet kârı ve geliri 2021’de arttı

Cuma, 28 Ocak 2022 12:01:54 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), 2021 yılına ilişkin konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda POSCO hem iç hem de dış pazarlardaki yükseliş sayesinde 2020 yılında kaydedilen 2,40 trilyon KRW faaliyet kârına kıyasla 9,24 trilyon KRW (7,62 milyar $) faaliyet kârı açıkladı. Söz konusu dönemde, şirketin nihai mamul satışları piyasanın toparlanmasıyla yıllık %3,4 artışla 35,45 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin geliri yıllık %32,1 artışla 76,33 trilyon KRW (62,99 milyar $) olurken, net kârı ise geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 1,78 trilyon KRW’ya kıyasla 7,19 trilyon KRW (5,93 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Geçtiğimiz yıl POSCO’nun ham çelik üretimi talebi karşılama çabalarıyla yıllık %6,4 artışla 38,26 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

POSCO’nun 2022 yılı için ham çelik üretim beklentisi 36,5 milyon mt seviyesinde yer alırken, nihai mamul satışlarının beklentisi 34,7 milyon mt seviyesinde yer alıyor. POSCO ayrıca 2022 yılında gelirinin 77,2 trilyon KRW olmasını bekliyor.