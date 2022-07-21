POSCO’nun faaliyet kârı ikinci çeyrekte düştü

Perşembe, 21 Temmuz 2022 10:38:56 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin konsolide mali sonuçlarını açıkladı. Söz konusu yılda POSCO çeyreklik bazda %7,1 düşüşle 2,09 trilyon KRW (1,6 milyar $) faaliyet kârı elde etti.

Söz konusu dönemde şirketin geliri yıllık %7,8 artışla 23,01 trilyon KRW (17,6 milyar $) olurken, net kârı ise geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilene kıyasla %0,5 düşüşle 1,79 trilyon KRW (1,37 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ikinci çeyreğinde POSCO’nun ham çelik üretimi, tesislerde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla %2,6 ve yıllık %9,5 düşüşle 8,54 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde, şirketin nihai mamul satışları, azalan üretim nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla %2,6 ve yıllık %8,4 düşüşle 8,23 milyon mt seviyesinde yer aldı.

POSCO ayrıca gelirinin 2022 yılında 86 trilyon KRW olmasını bekliyor.