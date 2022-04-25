POSCO’nun faaliyet kârı artan çelik talebi sayesinde birinci çeyrekte yükseldi

Pazartesi, 25 Nisan 2022 14:29:44 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), bu yılın birinci çeyreğine ilişkin konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte POSCO artan çelik talebi sayesinde 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 1,55 trilyon KRW faaliyet kârına kıyasla 2,25 trilyon KRW (1,80 milyar $) faaliyet kârı açıkladı.

Birinci çeyrekte şirketin geliri yıllık %32,8 artışla 21,34 trilyon KRW (17,02 milyar $) olurken, net kârı ise geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 1,14 trilyon KRW’ya kıyasla 1,91 trilyon KRW (1,52 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde POSCO’nun ham çelik üretimi başlıca tesislerde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları nedeniyle yıllık %8,2 düşüşle 8,77 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Birinci çeyrekte, şirketin nihai mamul satışları üretimin azalmasıyla yıllık %4 düşerek 8,45 milyon mt seviyesinde yer aldı.

POSCO 2022 yılında gelirinin 77,2 trilyon KRW olmasını bekliyor.