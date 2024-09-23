POSCO ve Primetals HyREX endüstriyel deneme tesisi kuracak

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Güney Koreli çelik üreticisi POSCO’nun Pohang’da bulunan kompleksi için HyREX deneme tesisi kurmak üzere şirketle bir iş birliği anlaşması imzaladığını açıkladı. Bu tesisle en uygun maliyetli süreçlerin belirlenmesi ve üretim sürecindeki bazı ayrıntıların test edilmesi hedefleniyor.

HyREX endüstriyel deneme tesisi, bir cevher kurutucu, akışkan yataklı reaktörler, sıcak doğrudan indirgenmiş demir taşıma sistemi, elektrikli eritme fırını, toz giderme sistemi, metal çekme ve cüruf granülasyon ekipmanından oluşacak. Yüksek fırın tabanlı demir üretiminin yerini alması amaçlanan HyREX, karbon yoğun sinterleme sürecini ve kok tesisine yönelik ihtiyacı ortadan kaldıracak.

İndirgeyici madde olarak hidrojen kullanan ve küresel çaptaki demir cevheri kalitelerinin yarısından fazlası için uygun olan HyREX teknolojisi, küresel çelik sektörünün karbon emisyonu azaltma hedefleri doğrultusunda çelik üreticilerinin karbon yoğun yüksek fırınlarını değiştirmelerine olanak tanıyacak. Buna ek olarak SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Temmuz ayında POSCO Pohang kompleksinde HyREX teknolojisi kullanılan bir pilot üretim tesisini devreye almıştı. Ayrıca şirket önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde büyük ölçekli bir HyREX tesisinin inşasına başlamayı ve inşaat sürecini 2027 yılına kadar tamamlamayı planlıyor.