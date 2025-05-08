POSCO ve LG Chem karbon yakalama projesiyle çelik sektörünü karbonsuzlaştıracak

Güney Kore merkezli kimya şirketi LG Chem, çelik üretiminin karbondan arındırılmasına yönelik bir proje geliştirmek üzere yerel çelik üreticisi POSCO Holdings ile iş birliğine gittiğini duyurdu. Mega proje, Güney Kore Kimyasal Teknoloji Araştırma Enstitüsü ve Bilim Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok kurum tarafından desteklenecek.

Anlaşma doğrultusunda taraflar, karbon yakalama ve kullanmaya yönelik deneme projesi yürütecek. Proje kapsamında POSCO’nun Pohang tesisinde yakaladığı karbon, LG’nin tescilli teknolojisi aracılığıyla çelik üretiminde indirgeyici madde olarak kullanılan karbonmonoksit ve hidrojene dönüştürülecek. Geleneksel olarak çelik üretiminde demir cevherinden demirin çıkarılması için indirgeyici madde olarak kömür kullanılıyor ve bu nedenle karbondioksit açığa çıkıyor. Dolayısıyla proje sayesinde kömüre olan bağımlılığın azalması bekleniyor.

Projenin gerçekleştirileceği tesisin inşası 2028 yılında Pohang’da başlayacak ve deneme faaliyetleri 2030 yılına kadar devam edecek.

LG Chem ve POSCO Holdings, karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltmayı, önemli hammaddeler ve yakıtların arzını uygun maliyetli bir şekilde güvence altına almayı ve Güney Kore’nin karbonsuzlaşma hedeflerine katkı sağlamayı planlıyor.