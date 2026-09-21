 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye'de...

Türkiye'de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları 2026'nın Ağustos ayında %3,20 arttı

Pazartesi, 21 Eylül 2026 14:32:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre genel yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE)* 2026'nın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %3,61 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %32,60 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %32,35 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık %3,20 ve yıllık %34,65 yükseliş kaydetti. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyat endeksi ortalama %27 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve ekipmanlar hariç olmak üzere fabrikasyon metal ürünleri sektörü için yurt dışı üretici fiyat endeksi bir önceki aya kıyasla %2,11 yükselirken, 2025'in Ağustos ayına kıyasla %23,13 artış kaydetti. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %27,20 olarak kaydedildi.

*Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.*

Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Metal Expo Çelikte Dönüşüm Konferansı: Türkiye entegre paslanmaz çelik üretimine hazır

21 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye'de spot inşaat demiri fiyatları kur dalgalanmaları sebebiyle yukarı yönlü

18 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye çıkışlı ticari profil fiyatları 18 Eylül'de daha da yükseldi

18 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye'de yerel hurda fiyatları Eylül ayının başından bu yana sert biçimde arttı

18 Eyl | Hurda ve Hammadde

EUROFER ile Türk çelik üreticileri SKDM ve sektörün rekabet gücünü görüştü

18 Eyl | Çelik Haberler

Çolakoğlu Metalurji: Pazar çeşitlendirmesi, düşük karbonlu üretim ve katma değerli ürünlere geçiş öne çıkacak

17 Eyl | Röportaj

Dursun Baş: Türkiye çelik sektörü için Ulusal Yeniden Yapılandırma ve Modernizasyon Planı hazırlanmalı

17 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye spot yassı çelik piyasası güçlü seyrini korurken, üretici fiyatlarıyla fark daralıyor

16 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Türk üreticiler yerel uzun mamul fiyatlarını artırmaya devam ederken, sınırlı dış talebe rağmen ihracat fiyatları da ...

16 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye'de yerel ticari profil fiyatları ithal hurda segmentinin olumlu görünümüyle 16 Eylül'de yükseldi

16 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis