Türkiye'de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları 2026'nın Ağustos ayında %3,20 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre genel yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE)* 2026'nın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %3,61 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %32,60 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %32,35 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık %3,20 ve yıllık %34,65 yükseliş kaydetti. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyat endeksi ortalama %27 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve ekipmanlar hariç olmak üzere fabrikasyon metal ürünleri sektörü için yurt dışı üretici fiyat endeksi bir önceki aya kıyasla %2,11 yükselirken, 2025'in Ağustos ayına kıyasla %23,13 artış kaydetti. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %27,20 olarak kaydedildi.

*Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.*