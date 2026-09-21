ArcelorMittal Mexico'nun Lázaro Cárdenas'taki MIDREX tesisinde yangın

Meksika basınında yer alan haberlere göre 16 Eylül gecesi ArcelorMittal Mexico'nun Lázaro Cárdenas'taki çelik sahasında bulunan MIDREX tesisinde yangın çıktı.

Yangının MIDREX tesisinde sünger demirin taşınmasında kullanılan bir konveyör bantta meydana geldiği bildirilse de yangının çıkış nedeninin henüz belirlenmediği öğrenildi.

Acil durum ekipleri yangını söndürdü

ArcelorMittal'in tesis bünyesindeki itfaiye ekiplerinin ve yerel acil durum ekiplerinin olaya müdahale ederek yangını söndürdüğü ve yangının tesisin diğer bölümlerine yayılmasını önlediği aktarıldı.

İlk bilgilere göre olayda yaralanan olmazken, ekipmanlarda herhangi bir hasar meydana gelip gelmediğine veya olayın faaliyetler üzerindeki olası etkisine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadığı bildirildi.