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POSCO Pohang tesisindeki 1 No’lu yüksek fırını kapattı

Çarşamba, 29 Aralık 2021 15:05:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, Pohang tesisindeki 1 No’lu yüksek fırını kullanım ömrü sona erdiği için kalıcı olarak kapattığını açıkladı.

1973 yılında faaliyete geçmesinden bu yana iki defa yenilenen yüksek fırın, 48 yıl altı ay boyunca 55,2 milyon mt ham çelik üretti.

Şirket, tarihi değerini de göz önünde bulundurarak fırını müzeye çevireceğini ifade etti.

Açıklamaya göre, POSCO, kapatma nedeniyle oluşan yıllık bir milyon mt’luk üretim düşüşünü telafi etmek için kalan sekiz yüksek fırınındaki üretimi iyileştireceğini belirtti.


Etiketler: Güneydoğu Asya  G. Kore  POSCO  çelik üretimi  ham çelik  |  benzer haberler »


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