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POSCO Black Rock’ın %15 hissesini satın alacak

Perşembe, 17 Aralık 2020 16:27:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli grafit üreticisi Black Rock Mining Limited, Güney Koreli çelik üreticisi POSCO’nun, Black Rock’ın %15 hisse payını satın almak için 7,5 milyon $ yatırım yapacağını açıkladı.

Bu alımla POSCO, Black Rock’ın Tanzanya’da bulunan Mahenge Modül 1’inden çıkan grafitin tamamını alacak ve şirketin yönetim kuruluna bir yönetici atama hakkına sahip olacak.

Bu yılın Haziran ayında Stratejik İttifak ve Geliştirme Mutabakat Anlaşmasının imzalanmasının ve  Kasım ayında POSCO’nun durum tespitinin tamamlanmasının ardından, Black Rock ve POSCO hızlı bir şekilde stratejik ittifakının bir sonraki aşamasına geçti.

Black Rock’ın açıklamasına göre, anlaşma onayının 15 Ocak 2021 veya daha önce sonuçlanması bekleniyor.


Etiketler: Güneydoğu Asya  yatırım  POSCO  |  benzer haberler »


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