POSCO Pohang tesisindeki 4 No’lu yüksek fırınını yenileyecek

Salı, 30 Nisan 2024 12:15:01 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), Pohang tesisinde yer alan 4 No’lu yüksek fırınında modernizasyon çalışmalarına başladığını ve bu kapsamda yaklaşık 530 milyar KRW (383,6 milyon $) yatırım yapacağını duyurdu.

Böylelikle şirket, fırındaki eski ekipmanları yenileyecek, fırının güvenliğini ve dayanıklılığını artıracak ve yapay zeka destekli akıllı yüksek fırın sistemi kullanmaya başlayacak. 4. No’lu yüksek fırının bu yılın Haziran ayının sonuna kadar yeniden devreye alınması planlanıyor.

İlk olarak 1981 yılında 3.975 metreküp hacimli olarak inşa edilen söz konusu yüksek fırın, yıllar içerisinde birçok kere yenilendi ve hacmi 5.600 metreküp seviyesine çıkarıldı.