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POSCO karbon emisyonunu azaltmak için yeni elektrik ark ocağı inşa edecek

Salı, 21 Şubat 2023 15:12:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), düşük karbonlu çelik üretim sistemine geçiş planları kapsamında Gwangyang tesisinde yeni bir elektrik ark ocağı inşa etmek üzere yaklaşık 600 milyar KRW (461,31 milyon $) yatırım yapmaya karar verdiğini açıkladı.

Yıllık 2,5 milyon mt kapasiteye sahip olacak ocağın inşaatının 2024 yılının Ocak ayında başlaması bekleniyor. Fırının 2026 yılında devreye alınması planlanıyor.

Şirket çelik üretim sürecinde hidrojen indirgeme teknolojisine geçiş yapana kadar elektrik ark ocağı yoluyla karbon emisyonunu azaltmayı hedefliyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yıl POSCO, 2050 yılında karbonsuz çelik üretimi gerçekleştirme hedefi doğrultusunda hidrojen indirgeme (HyREX) teknolojisini kullanan hidrojeni azaltılmış bir deneme tesisi tasarlamaya başladı. Tesisin 2030 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. HyREX teknolojisi fosil yakıtlar yerine hidrojen kullanarak çelik üretim sürecinde karbon emisyonunu azaltıyor.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Yatırım POSCO 

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