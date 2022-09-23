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POSCO karbon emisyonunu azaltmak için elektrik ark ocaklarına yatırım yapacak

Cuma, 23 Eylül 2022 13:55:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Nikkei Asia’da yayımlanan bir habere göre, Güney Kore merkezli çelik üreticisi POSCO operasyonlarından kaynaklanan karbon emisyonunu azaltmak için 20 trilyon KRW (14,1 milyar $) yatırım yapacak.

Şirket Gwangyang ve Pohang tesislerinde birer tane elektrik ark ocağı kurmayı planlıyor. Kapatılacak yüksek fırınların yerini alacak olan elektrik ark ocakları sırasıyla 2025 ve 2027 yıllarında devreye alınacak.

Şu anda yalnızca paslanmaz çelik gibi belirli ürünler için elektrik ark ocaklarını kullanan şirket, yüksek fırınları daha kaliteli çelik üretmek için kullanıyor.

POSCO üretim kapasitesini genişletmeye devam ederken, geçtiğimiz yıl 78,5 milyon mt olan toplam karbon emisyonunu 2030 yılına kadar 71 milyon mt’a düşürmeyi hedefliyor.

Şirket koklaşabilir taş kömürü yerine yeşil hidrojen kullanılmasını sağlayabilecek yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. POSCO’nun bu teknolojiyi önümüzdeki beş yıl içinde Endonezya’da inşa edilecek ikinci yüksek fırında ve Hindistan’da inşa edilecek yüksek fırında kullanabileceği anlaşılıyor.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Yatırım POSCO 

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